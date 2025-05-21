Видео с очной ставки поставило под сомнение показания Абзала Шынасыла по делу Шерзата Полата

21 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное разбирательство по делу об убийстве подростка Шерзата Полата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

На процессе изучили видео с очной ставки потерпевшего Нурканата Гаипбаева и подсудимого Абзала Шынасыла.

"Не знаком с ним. Видел на месте драки. Он убил моего племянника. Абзал, Нуркияс, Равиль, две девушки и Шынгыс вместе приехали к магазину. Они прям были подготовлены к разборкам. Нуркияс держал Ахмета Махмета, этот бил его. Я вырвал Ахмета из их рук. Тогда началась драка. Пять человек: Равиль, Нуркияс, Азамат, Абзал, Нурбол шли на меня. У Абзала был нож, он махал им, проткнул куртку. Шерзат подбежал к нам. Абзал первый пырнул ножом Шерзата. Я просил остановиться. Побежал и обнял Шерзата. Он сказал, что его порезали. У него изо рта бежала кровь. Ему совсем плохо было. Я начал кричать, чтобы вызвали скорую. Никто не обращал внимания на мои слова. Смотрю у Нуркияса в руке ружье, у Абзала нож. Уже человек 7-8 шли на нас. Понял, что сейчас добьют нас. Максимум прижал Шерзата. Кто-то пинал, кто-то бил. Со спины Абзал меня ударил ножом. После Равиль ножом проткнул меня. Я увидел, что Шерзата ножом бьют. Потом потерял сознание", – рассказывал при жизни дядя Шерзата Нурканат Гаипбаев.

Сегодня, 21 мая, единственный обвиняемый в убийстве Шерзата Полата из девяти подсудимых – Абзал Шынасыл – дал показания в суде. Он признался, что три раза ударил ножом только Шерзата, однако Нурканата Гаипбаева якобы не видел.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.