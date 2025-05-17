Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 мая

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 18 по 20 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 18 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +17+19°.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +17+19°. 19 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +17+19°.

переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +17+19°. 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°. Прогноз погоды по Алматы 18 мая: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +26+28°.

переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +26+28°. 19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°. 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+18°, днем +22+24°. Прогноз погоды по Шымкенту 18 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +25+27°.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +25+27°. 19 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°. 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +30+32°. Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.

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