На пенсионерку из Актау повесили "пожизненный" кредит

Пенсионерка из Актау пострадала от мошенников, но ведет главную борьбу не с ними, а с банком, выдавшим ей крупный кредит без объективной проверки платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, женщина подала иск в суд, требуя признать сделку недействительной.



В апреле прошлого года женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Несколько часов они вводили ее в заблуждение, убеждая в необходимости защитить свои финансы от "кредитных аферистов".

Под предлогом оформления запрета на взятие кредита она установила на телефон вредоносное приложение, после чего мошенники оформили на нее онлайн-кредит в размере почти 4,9 млн тенге. С ее депозитного счета дополнительно похитили 2 млн 758 тыс. тенге.



После этого пенсионерка обнаружила, что в приложении банка на ее имя оформлен кредит с ежемесячным платежом в размере 173 330 тенге, при том что ее пенсия равна 175 880 тенге.

По словам пострадавшей, банк выдал кредит без должной проверки ее финансовых возможностей, нарушив внутренние правила и требования Агентства по регулированию финансового рынка. Женщина пояснила, что проходила видеоверификацию, не осознавая, что в этот момент оформляется кредит.

После обращения в банк, в Агентство по защите прав потребителей и прокуратуру потерпевшая получила рекомендацию обращаться в суд. Суд первой инстанции не только отказал пенсионерке в удовлетворении иска, но и признал сделку по оформлению кредита действительной.

Сейчас она продолжает добиваться справедливости в апелляционной инстанции.

История этой женщины – не единичный случай. Недавно пенсионерка из Петропавловска после общения с "полицейским" тайно продала две квартиры и отдала ему все деньги.