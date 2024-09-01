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Актюбинцы дождались открытия нового фонтана

Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 07:00 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
31 августа на фонтан с лазерным и огненным шоу в центральный парк пришли посмотреть сотни жителей города Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба регионального акимата, аналогов этому фонтану в стране нет. Похожие фонтаны есть и в других городах, но, музыкальный фонтан с одновременным лазерным и огненным шоу, первым установлен именно в городе Актобе.

По будням фонтан будет работать в обычном режиме, по вечерам будет включаться подсветка. По субботам и в праздничные дни вечером актюбинцы и гости города смогут увидеть музыкальную шоу-программу, огонь и лазерное представление.

В планах, чтобы фонтан работал весь сентябрь, но если в октябре будет тепло, он также продолжит работу. К холодам его законсервируют до весны.

24 августа мы сообщали, что фонтан за 454 млн тенге пообещали жителям Актобе в сентябре или октябре.

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Алия Абди
Актобе 2024 год Хорошие новости Вода Шоу
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