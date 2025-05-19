Казахстанец в кредит купил "чудо-накидку" за миллион, а после узнал, что она стоит 60 тысяч

В Казахстане все чаще фиксируются случаи обмана при продаже товаров. Особенно участились случаи, когда товары сомнительного качества или по завышенной цене оформляются в кредит. В Комитете по защите прав потребителей рассказали Zakon.kz пару эпизодов.

Так, в Западно-Казахстанской области казахстанец принял участие в презентации массажной накидки.

Продавцы, конечно же, представили товар как высокотехнологичный продукт, который якобы оказывает значительное положительное воздействие на здоровье.

Однако у посетителя не было необходимой суммы. Продавцы нашли выход и оформили покупку в рассрочку через банк на сумму 1 000 000 тенге.

Однако, вернувшись домой, потребитель решил проверить реальную стоимость накидки в интернете и с удивлением обнаружил, что аналогичный товар продается по цене от 60 000 тенге.

То есть ему продали товар в 17 раз дороже рыночной стоимости.

Казахстанец с помощью специалистов регионального Департамента торговли и защиты прав потребителей составил и направил претензию продавцу.

"В результате вмешательства департамента продавец вышел на связь с потребителем и полностью вернул уплаченную сумму – 1 000 000 тенге", – отмечено в публикации комитета за 19 мая 2025 года.

С аналогичной ситуацией столкнулся другой казахстанец, который также оформил массажное устройство в кредит за 1 000 000 тенге.

Что советуют специалисты

Казахстанцев призывают быть более бдительными и обращать внимание на следующие важные моменты перед покупкой товара:

Изучите рынок: сравните цены на желаемый товар в различных магазинах и онлайн-платформах.

Внимательно читайте договор: ознакомьтесь со всеми пунктами договора, особенно мелким шрифтом.

Уточните условия рассрочки: узнайте точную процентную ставку, срок выплаты и возможные дополнительные платежи.

Проверьте условия гарантии и возврата: убедитесь, что продавец предоставляет письменную информацию о возможностях возврата или обмена товара.

"Если вы стали жертвой подобной ситуации, не откладывайте – обратитесь в департамент или другие уполномоченные органы. Своевременное обращение и правильно оформленные документы помогут защитить ваши права и вернуть понесенные убытки. Знать свои права и уметь их отстаивать жизненно важно для каждого потребителя". Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК

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