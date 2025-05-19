#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Общество

Казахстанец в кредит купил "чудо-накидку" за миллион, а после узнал, что она стоит 60 тысяч

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 09:44 Фото: pexels
В Казахстане все чаще фиксируются случаи обмана при продаже товаров. Особенно участились случаи, когда товары сомнительного качества или по завышенной цене оформляются в кредит. В Комитете по защите прав потребителей рассказали Zakon.kz пару эпизодов.

Так, в Западно-Казахстанской области казахстанец принял участие в презентации массажной накидки.

Продавцы, конечно же, представили товар как высокотехнологичный продукт, который якобы оказывает значительное положительное воздействие на здоровье.

Однако у посетителя не было необходимой суммы. Продавцы нашли выход и оформили покупку в рассрочку через банк на сумму 1 000 000 тенге.

Однако, вернувшись домой, потребитель решил проверить реальную стоимость накидки в интернете и с удивлением обнаружил, что аналогичный товар продается по цене от 60 000 тенге.

То есть ему продали товар в 17 раз дороже рыночной стоимости.

Казахстанец с помощью специалистов регионального Департамента торговли и защиты прав потребителей составил и направил претензию продавцу.

"В результате вмешательства департамента продавец вышел на связь с потребителем и полностью вернул уплаченную сумму – 1 000 000 тенге", – отмечено в публикации комитета за 19 мая 2025 года.

С аналогичной ситуацией столкнулся другой казахстанец, который также оформил массажное устройство в кредит за 1 000 000 тенге.

Что советуют специалисты

Казахстанцев призывают быть более бдительными и обращать внимание на следующие важные моменты перед покупкой товара:

  • Изучите рынок: сравните цены на желаемый товар в различных магазинах и онлайн-платформах.
  • Внимательно читайте договор: ознакомьтесь со всеми пунктами договора, особенно мелким шрифтом.
  • Уточните условия рассрочки: узнайте точную процентную ставку, срок выплаты и возможные дополнительные платежи.
  • Проверьте условия гарантии и возврата: убедитесь, что продавец предоставляет письменную информацию о возможностях возврата или обмена товара.
"Если вы стали жертвой подобной ситуации, не откладывайте – обратитесь в департамент или другие уполномоченные органы. Своевременное обращение и правильно оформленные документы помогут защитить ваши права и вернуть понесенные убытки. Знать свои права и уметь их отстаивать жизненно важно для каждого потребителя".Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 09:44
С барахолки в Алматы изгнали стихийных торговцев

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) предупредили казахстанцев о том, что мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая: трудоустройство за рубежом с "высокой зарплатой" без необходимости знания языка и опыта, аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, "акционным" ценам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сколько участков республиканских трасс сузили в Казахстане
Общество
09:52, Сегодня
Сколько участков республиканских трасс сузили в Казахстане
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 мая
Общество
17:17, 18 мая 2025
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 мая
Синоптики обещают казахстанцам дождливый понедельник
Общество
15:28, 18 мая 2025
Синоптики обещают казахстанцам дождливый понедельник
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: