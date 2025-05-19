Сколько участков республиканских трасс сузили в Казахстане

В Казахстане благодаря сужению дорог отмечается устойчивое снижение аварийности на загородных трассах. Об этом Zakon.kz 19 мая 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК.

По данным МВД, за истекший период текущего года количество дорожно-транспортных происшествий на загородных дорогах сократилось на 8%, а число пострадавших уменьшилось почти на треть.

"Такую динамику обеспечил комплексный подход к обеспечению безопасности движения, реализуемый Министерством внутренних дел РК. Одной из ключевых мер стало внедрение временного сужения проезжей части на аварийно-опасных участках трасс. На таких отрезках дороги автомобилисты инстинктивно снижают скорость и становятся более внимательными", – следует из релиза.

Подобная практика доказала свою эффективность в ряде зарубежных стран и сегодня успешно применяется в Казахстане.

"Сужение реализовано уже на 26 участках республиканских трасс, включая направления Астана – Караганда, Астана – Павлодар, Алматы – Бишкек, Самара – Шымкент, Актобе – Астрахань и другие. На местах работают патрульные экипажи. Полицейские информируют водителей, напоминают об опасности переутомления и призывают соблюдать скоростной режим. Цель – не наказание, а профилактика". Пресс-служба МВД РК

Наряду с этим, как отметили в ведомстве, применяются и другие меры:

В cеми регионах страны задействовано воздушное патрулирование с помощью беспилотников – пресечено свыше 3 тыс. нарушений.

Около 500 комплексов фиксации нарушений действуют на автодорогах, в том числе 100 в скрытом режиме.

На участках с интенсивным движением внедряется контроль средней скорости. Сегодня охвачено 1900 км, в ближайшее время добавится еще тысяча.

Ведется и адресная работа с "группами риска" – злостными нарушителями. Здесь применяется специальная информационная система "Қорғау", позволяющая отслеживать и пресекать системные правонарушения.

Кроме того, в городах и на трассах активно развивается сеть автоматических камер, фиксирующих большинство нарушений ПДД в круглосуточном режиме.

Комплексный и целенаправленный подход, как подчеркнули в МВД, уже дает результат – меньше аварий, меньше пострадавших. Безопасность дорожного движения остается приоритетом в деятельности полиции.

"Уважаемые водители, соблюдение правил – это не формальность, а основа безопасности. Будьте внимательны, особенно на загородных трассах. Не забывайте: дорога ошибок не прощает", – отметили в МВД РК.

О том, что в Казахстане сужают дороги, стало известно 23 апреля 2025 года. Новый подход внедрило Министерство внутренних дел РК для профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Позднее, 13 мая, полицейские показали, как выглядит на практике сужение дорог.