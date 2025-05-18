В каких областях Казахстана на понедельник объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 19 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью гроза, днем на востоке области гроза. Ветер северо-западный, северный, ночью порывы 15-20, временами 23-28 м/с, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный дождь, шквал. Ночью гроза, днем на юге, в горных районах области гроза. На юге, в горных районах области град. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы временами ожидаются гроза, град. Ночью шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 23 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность

На западе, юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области cохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде cохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), на юге высокая пожарная опасность (4 класс).

Днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере области Абай ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе, севере порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ночью гроза, на севере области туман, днем на юге, востоке области гроза. Ветер северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 мая.