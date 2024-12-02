Казахстанцев и туристов предупредили об угрозе в горах Алматинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сегодня, 2 декабря 2024 года, обратился к гражданам, туристам и отдыхающим с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили об угрозе схода лавин в горах региона.

"В горах Алматинской области в период со 2 по 5 декабря сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Согласно информации, на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

"В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – уточнили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

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