Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцев и туристов предупредили об угрозе в горах Алматинской области

Казахстанцев и туристов предупредили об угрозе в горах Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 09:17 Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сегодня, 2 декабря 2024 года, обратился к гражданам, туристам и отдыхающим с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили об угрозе схода лавин в горах региона.

"В горах Алматинской области в период со 2 по 5 декабря сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Согласно информации, на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

"В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – уточнили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 09:17
Полиция Алматинской области сделала важное объявление для водителей
, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 09:17

27 ноября 2024 года стало известно, что дороги к озеру Иссык и обсерватории Ассы закроют на всю зиму. Почему – можете узнать по ссылке.

Читайте также

Бурабай ели
Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам
Уровень доверия населения к накопительной пенсионной системе, а также к ЕНПФ растут
Финансовая грамотность и уровень доверия населения к накопительной пенсионной системе, а также к ЕНПФ растут
Зоопарк зимой, животные
Шимпанзе смотрят мультфильмы: как началась зима в зоопарке Алматы
Динара Халдарова
Алматинская область Иле-Алатауский парк 2024 год Спасатели Туризм Горы Лавины Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: