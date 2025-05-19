На 73 дня закроют проезд по одной из улиц Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы проводится реконструкция трубопровода, пролегающего в контуре улиц Габдуллина, Набережной Хамита Ергалиева, Бульвара Бухар-Жырау и Байтурсынова, введенного в эксплуатацию в 1983 году. В связи с этим ожидается временное ограничение движения, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили 19 мая 2025 года в ТОО "Алматинские тепловые сети", теплотрасса общей протяженностью 2,7 км обеспечивает теплом более 220 городских объектов.
В летний период подача горячей воды для жителей Бостандыкского района будет обеспечена через временный трубопровод.
А с 20 мая по 1 августа текущего года для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ движение автотранспорта будет закрыто:
- по ул. Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до ул. Габдуллина);
- по ул. Габдуллина (от ул. Нахимова до ул. Маркова).
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
"Просим проявить понимание к временным неудобствам", – призвали жителей и гостей Алматы в ТОО.
Ранее сообщалось, что в двух районах Алматы отключат холодную воду.
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