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Общество

На 73 дня закроют проезд по одной из улиц Алматы

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 16:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы проводится реконструкция трубопровода, пролегающего в контуре улиц Габдуллина, Набережной Хамита Ергалиева, Бульвара Бухар-Жырау и Байтурсынова, введенного в эксплуатацию в 1983 году. В связи с этим ожидается временное ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 19 мая 2025 года в ТОО "Алматинские тепловые сети", теплотрасса общей протяженностью 2,7 км обеспечивает теплом более 220 городских объектов.

В летний период подача горячей воды для жителей Бостандыкского района будет обеспечена через временный трубопровод.

А с 20 мая по 1 августа текущего года для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ движение автотранспорта будет закрыто:

  • по ул. Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до ул. Габдуллина);
  • по ул. Габдуллина (от ул. Нахимова до ул. Маркова).

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

"Просим проявить понимание к временным неудобствам", – призвали жителей и гостей Алматы в ТОО.

Ранее сообщалось, что в двух районах Алматы отключат холодную воду.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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