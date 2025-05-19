На 73 дня закроют проезд по одной из улиц Алматы

В Алматы проводится реконструкция трубопровода, пролегающего в контуре улиц Габдуллина, Набережной Хамита Ергалиева, Бульвара Бухар-Жырау и Байтурсынова, введенного в эксплуатацию в 1983 году. В связи с этим ожидается временное ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 19 мая 2025 года в ТОО "Алматинские тепловые сети", теплотрасса общей протяженностью 2,7 км обеспечивает теплом более 220 городских объектов.

В летний период подача горячей воды для жителей Бостандыкского района будет обеспечена через временный трубопровод.

А с 20 мая по 1 августа текущего года для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ движение автотранспорта будет закрыто :

по ул. Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до ул. Габдуллина);

по ул. Габдуллина (от ул. Нахимова до ул. Маркова).

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

"Просим проявить понимание к временным неудобствам", – призвали жителей и гостей Алматы в ТОО.

Ранее сообщалось, что в двух районах Алматы отключат холодную воду.