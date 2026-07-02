#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Сколько казахстанцев отправились в армию – итоги весеннего призыва

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 10:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 2 июля 2026 года, в Министерстве обороны (МО) Казахстана раскрыли итоги весеннего призыва, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в рамках весенней призывной кампании на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК было призвано более 21 тыс. граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них:

  • свыше 11 тыс. человек направлены в Вооруженные силы,
  • более 7 тыс. – в Национальную гвардию,
  • около 2 тыс. – в Пограничную службу КНБ,
  • порядка 400 – в Министерство по чрезвычайным ситуациям,
  • 300 – в Службу государственной охраны.

Повестки о призыве направлялись гражданам посредством SMS-сообщений и уведомлений в личном кабинете на портале eGov. Предоставление отсрочек и освобождение от призыва осуществлялись в автоматическом режиме.

В Минобороны отметили, что сегодня служба в рядах Вооруженных сил предоставляет молодым людям возможность получить востребованную на рынке труда рабочую профессию.

На период прохождения срочной воинской службы военнослужащим, имеющим обязательства перед банками и другими финансовыми организациями, предоставляются кредитные каникулы. После увольнения в запас отличники боевой подготовки могут поступить в высшие учебные заведения по государственному образовательному гранту, а остальные военнослужащие – на платной основе без сдачи ЕНТ.

29 июня 2026 года в Минобороны сообщили, что в Казахстане 3000 военнообязанных вызовут на учебные сборы. Кого это коснется и что ждет за уклонение, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг
10:12, Сегодня
9 тысяч банковских карт со 135 млн тенге "заморозили" в Казахстане – в чем причина
воинская часть в РК
13:21, 17 марта 2026
Начался призыв в армию: что нужно знать казахстанцам
Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане
18:21, 12 января 2026
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Еркебулан Анапия
11:04, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: из пяти казахстанских "классиков" только один вышел в финал
Рафаэль Физиев
10:54, Сегодня
Команда уроженца Казахстана Физиева хочет драться с топовым бойцом UFC Хукером
Трое казахстанских боксёров отобрались на юношеские Олимпийские игры в Дакаре
10:39, Сегодня
Трое казахстанских боксёров отобрались на юношеские Олимпийские игры в Дакаре
Нуралы Алип не помог &quot;Зениту&quot; в победном матче против &quot;Динамо&quot;
10:39, Сегодня
Нуралы Алип не помог "Зениту" в победном матче против "Динамо" в межсезонье
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: