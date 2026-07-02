Сколько казахстанцев отправились в армию – итоги весеннего призыва

Сегодня, 2 июля 2026 года, в Министерстве обороны (МО) Казахстана раскрыли итоги весеннего призыва, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в рамках весенней призывной кампании на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК было призвано более 21 тыс. граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них:

свыше 11 тыс. человек направлены в Вооруженные силы,

более 7 тыс. – в Национальную гвардию,

около 2 тыс. – в Пограничную службу КНБ,

порядка 400 – в Министерство по чрезвычайным ситуациям,

300 – в Службу государственной охраны.

Повестки о призыве направлялись гражданам посредством SMS-сообщений и уведомлений в личном кабинете на портале eGov. Предоставление отсрочек и освобождение от призыва осуществлялись в автоматическом режиме.

В Минобороны отметили, что сегодня служба в рядах Вооруженных сил предоставляет молодым людям возможность получить востребованную на рынке труда рабочую профессию.

На период прохождения срочной воинской службы военнослужащим, имеющим обязательства перед банками и другими финансовыми организациями, предоставляются кредитные каникулы. После увольнения в запас отличники боевой подготовки могут поступить в высшие учебные заведения по государственному образовательному гранту, а остальные военнослужащие – на платной основе без сдачи ЕНТ.

29 июня 2026 года в Минобороны сообщили, что в Казахстане 3000 военнообязанных вызовут на учебные сборы. Кого это коснется и что ждет за уклонение, можете узнать здесь.