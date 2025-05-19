Жара до 38°С возвращается в Казахстан

Фото: pexels

Казахстан по-прежнему ждут резкие погодные перемены. Об этом говорится в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 20, 21 и 22 мая 2025 года. Так, согласно данным специалистов, по стране ожидается стремительное повышение температуры, но с дождями и грозами, сообщает Zakon.kz.

В распространенном заявлении сказано, что в ближайшие дни на погоду республики окажет влияние циклоническая деятельность. Так, ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал. "Лишь на востоке, 20-21 мая на юге, юго-востоке страны прогнозируют погоду без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Сильный дождь пройдет 20 мая ночью в Западно-Казахстанской, 22 мая – днем в Актюбинской областях. Пыльная буря ожидается на юге, юго-востоке страны. Туманы же – на юго-западе, востоке страны. Что касается температуры, то даны следующие показатели: на западе, северо-западе страны ожидается понижение днем от +18+28°С до +15+25°С;

на севере страны – повышение днем от +20+26°С до +20+29°С;

в центре, на востоке страны – повышение от +20+28°С до +22+33°С;

на юге – повышение от +25+35°С до +28+38°С;

на юго-востоке – повышение от +22+30°С до сильной жары +30+38°С. Материал по теме Об угрозе пожаров предупредили жителей Конаева и Алматинской области О том, в каких областях Казахстана на понедельник, 19 мая 2025 года, объявлено штормовое предупреждение, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: