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Общество

Летчики МЧС эвакуировали из Аксая мать с тяжело больным младенцем

казавиаспас, МЧС Р, младенец, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 00:00 Фото: МЧС РК
Летчики МЧС РК 19 мая эвакуировали из города Аксай мать с младенцем. Ребенок был в тяжелом состоянии и ему срочно требовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

В связи с тяжелым состоянием новорожденного была необходима его срочная госпитализация в областную детскую многопрофильную больницу Уральска.

"Учитывая важность каждой секунды, руководством ДЧС ЗКО совместно с управлением здравоохранения области было принято решение о посадке вертолета прямо на территории медучреждения", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Новорожденного и его мать доставили в больницу вертолетом МЧС РК. Решение о привлечении воздушного судна было принято из-за сложных погодных условий и ограничения движения транспорта на дорогах ВКО.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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