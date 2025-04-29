Жителей Актау напугала драка со смертельным исходом
По информации Lada.kz, происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемый в причинении смерти задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Следственные органы проводят расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Жители 26 микрорайона, где случился инцидент, отметили, что на территории за домом №19 с наступлением весны часто собираются лица без определенного места жительства и злоупотребляющие алкоголем. Спиртное, по их словам, приобретается в магазине неподалеку, после чего маргинальные личности устраивают вечеринки прямо на улице.
Ранее в Атырау по горячим следам задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 46-летней женщины, тело которой было обнаружено 29 апреля, в ее собственной квартире.