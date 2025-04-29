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Происшествия

Жителей Актау напугала драка со смертельным исходом

Улица, убийство, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 04:40 Фото: pexels
Драка, во время которой погиб мужчина, произошла в 26 микрорайоне за домом №19, 28 апреля. На место происшествия, видео которого распространилось в соцсетях, прибыла полиция, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый в причинении смерти задержан и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Следственные органы проводят расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Жители 26 микрорайона, где случился инцидент, отметили, что на территории за домом №19 с наступлением весны часто собираются лица без определенного места жительства и злоупотребляющие алкоголем. Спиртное, по их словам, приобретается в магазине неподалеку, после чего маргинальные личности устраивают вечеринки прямо на улице.

Ранее в Атырау по горячим следам задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 46-летней женщины, тело которой было обнаружено 29 апреля, в ее собственной квартире.

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Аксинья Титова
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