Общество

Женщина устроила переполох, заснув в квартире с детьми в Актау

Фото: Zakon.kz
Любящая поспать жительница Актау устроила переполох в высотке. Инцидент произошел в одной из многоэтажек 4 микрорайона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, информация о возможном происшествии появилась днем 23 марта 2026 года. Сообщалось, что в квартире на шестом этаже в доме №57 произошла трагедия.

Как пояснили в департаменте полиции Мангистауской области, мужчина обратился за помощью, заявив, что его жена якобы наложила на себя руки. При этом он не мог попасть в квартиру.

На место прибыли правоохранители, которые в свою очередь обратились за помощью к спасателям. По информации ДЧС региона, для доступа в квартиру была задействована автолестница. Огнеборцы проникли в квартиру через окно.

После этого выяснилось, что женщина жива – она спала. Внутри также находились двое детей в возрасте трех и одного года.

Ранее сообщалось, что обессиленной 70-летней женщине помогли спасатели Акколя.

Канат Болысбек
