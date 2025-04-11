С важным заявлением выступил акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы 11 апреля предупредили о том, что некая женщина представляется их сотрудником, но это не так, сообщает Zakon.kz.

"В WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени сотрудника акимата Алматы – Галины Маленковой, которая пишет/звонит с номера +7 747 43 87 680 и возможно с других номеров. Заявляем официально: данное лицо не является сотрудником акимата. Это мошенничество!" – сказано в распространенном сообщении. Граждан просят: не отвечать на такие сообщения

не переходить по подозрительным ссылкам

не передавать свои личные данные

"Будьте бдительны и доверяйте информации только из официальных источников. При возникновении подозрений обращайтесь в правоохранительные органы", – попросили в акимате. Ранее казахстанцев предупреждали о том, что им могут звонить лже-сотрудники "Казпочты".

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