С важным заявлением выступил акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы 11 апреля предупредили о том, что некая женщина представляется их сотрудником, но это не так, сообщает Zakon.kz.
"В WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени сотрудника акимата Алматы – Галины Маленковой, которая пишет/звонит с номера +7 747 43 87 680 и возможно с других номеров. Заявляем официально: данное лицо не является сотрудником акимата. Это мошенничество!" – сказано в распространенном сообщении.
Граждан просят:
- не отвечать на такие сообщения
- не переходить по подозрительным ссылкам
- не передавать свои личные данные
"Будьте бдительны и доверяйте информации только из официальных источников. При возникновении подозрений обращайтесь в правоохранительные органы", – попросили в акимате.
Ранее казахстанцев предупреждали о том, что им могут звонить лже-сотрудники "Казпочты".
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