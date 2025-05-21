Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 21 мая 2025 года подробнее рассказали о мерах по организации занятости школьников и студентов в период летних каникул, сообщает Zakon.kz.

О разделе "Мои летние каникулы" на ЭБТ

С 20 мая на единой цифровой платформе занятости "Электронная биржа труда" (ЭБТ, enbek.kz) действует специальный раздел "Мои летние каникулы", предназначенный для организации временного трудоустройства подростков.

Раздел "Мои летние каникулы" создает прозрачную и безопасную экосистему временной занятости, объединяя подростков, их родителей и работодателей на единой цифровой платформе для развития трудовых навыков молодого поколения.

Для кого предназначен раздел?

Раздел "Мои летние каникулы" ориентирован на учащихся в возрасте от 14 до 18 лет:

Подростки от 16 до 18 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на портале enbek.kz, создать личный кабинет, разместить резюме и откликаться на вакансии.

на портале enbek.kz, создать личный кабинет, разместить резюме и откликаться на вакансии. Для учащихся в возрасте 14-15 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляются их законными представителями – родителями или опекунами .

Как обеспечивается контроль со стороны взрослых?

При публикации резюме и заключении трудового договора несовершеннолетним, его родителям или опекунам направляются автоматические уведомления через портал, что обеспечивает прозрачность и контроль со стороны взрослых.

Преимущества для учащихся:

Раннее приобщение к труду дает возможность получить первый опыт с 14 лет.

Навыки работы с цифровыми сервисами трудоустройства – создание резюме, онлайн-отклики, деловая переписка.

Профориентация – проба разных сфер деятельности перед выбором профессии.

Безопасность – проверенные работодатели и контроль через государственный портал.

Формирование трудовой дисциплины – ответственность, пунктуальность, командная работа.

Функционал для работодателей:

1. Размещение вакансий с пометкой "Готовы принять с 14 лет".

2. Система автоматически блокирует публикацию предложений, противоречащих Трудовому кодексу РК:

тяжелые/вредные работы;

полная материальная ответственность;

ночные, сверхурочные, вахтовые смены;

игорный бизнес, продажа алкоголя, табака, наркотиков.

Преимущества для работодателей:

Быстрое закрытие временных позиций.

Формирование кадрового резерва из мотивированной молодежи.

Социальная ответственность – вклад в развитие будущих специалистов.

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О создании спецраздела "Мои летние каникулы", позволяющего учащимся (школьникам и студентам) уже с 14 лет размещать резюме и искать подходящие вакансии, 20 мая 2025 года рассказала глава МТСЗН РК Светлана Жакупова.