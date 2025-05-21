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Общество

Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям

Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 16:58 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 21 мая 2025 года подробнее рассказали о мерах по организации занятости школьников и студентов в период летних каникул, сообщает Zakon.kz.

О разделе "Мои летние каникулы" на ЭБТ

С 20 мая на единой цифровой платформе занятости "Электронная биржа труда" (ЭБТ, enbek.kz) действует специальный раздел "Мои летние каникулы", предназначенный для организации временного трудоустройства подростков.

Раздел "Мои летние каникулы" создает прозрачную и безопасную экосистему временной занятости, объединяя подростков, их родителей и работодателей на единой цифровой платформе для развития трудовых навыков молодого поколения.

Для кого предназначен раздел?

Раздел "Мои летние каникулы" ориентирован на учащихся в возрасте от 14 до 18 лет:

  • Подростки от 16 до 18 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на портале enbek.kz, создать личный кабинет, разместить резюме и откликаться на вакансии.
  • Для учащихся в возрасте 14-15 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляются их законными представителями – родителями или опекунами.

Как обеспечивается контроль со стороны взрослых?

При публикации резюме и заключении трудового договора несовершеннолетним, его родителям или опекунам направляются автоматические уведомления через портал, что обеспечивает прозрачность и контроль со стороны взрослых.

Преимущества для учащихся:

  • Раннее приобщение к труду дает возможность получить первый опыт с 14 лет.
  • Навыки работы с цифровыми сервисами трудоустройства – создание резюме, онлайн-отклики, деловая переписка.
  • Профориентация – проба разных сфер деятельности перед выбором профессии.
  • Безопасность – проверенные работодатели и контроль через государственный портал.
  • Формирование трудовой дисциплины – ответственность, пунктуальность, командная работа.

Функционал для работодателей:

1. Размещение вакансий с пометкой "Готовы принять с 14 лет".

2. Система автоматически блокирует публикацию предложений, противоречащих Трудовому кодексу РК:

  • тяжелые/вредные работы;
  • полная материальная ответственность;
  • ночные, сверхурочные, вахтовые смены;
  • игорный бизнес, продажа алкоголя, табака, наркотиков.

Преимущества для работодателей:

  • Быстрое закрытие временных позиций.
  • Формирование кадрового резерва из мотивированной молодежи.
  • Социальная ответственность – вклад в развитие будущих специалистов.

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Летняя подработка для подростков: неочевидные виды заработка, центры трудовой мобильности и безопасность

О создании спецраздела "Мои летние каникулы", позволяющего учащимся (школьникам и студентам) уже с 14 лет размещать резюме и искать подходящие вакансии, 20 мая 2025 года рассказала глава МТСЗН РК Светлана Жакупова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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