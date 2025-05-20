Олжас Бектенов обратился ко всем родителям Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов 20 мая 2025 года на заседании правительства попросил всех родителей Казахстана организовать контроль за своими детьми во время выпускных вечеров и досуга на каникулах, сообщает Zakon.kz.

Глава Кабмина подчеркнул, что в текущем году более двухсот тысяч молодых людей заканчивают школу.

"Всем задачи понятны. Важно на высоком организационном уровне провести все экзамены, а также единое национальное тестирование, отдых и оздоровление детей. Во время проведения тестирования и экзаменов, "последнего звонка" и выпускных вечеров необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности детей", – озвучил Бектенов.

Он отметил, что именно в этот период возрастает риск различных происшествий.

"Обращаюсь также к родительской общественности: прошу вас организовать контроль за своими детьми во время выпускных вечеров, а главное – за досугом во время каникул. Именно ваше внимание и воспитание, вовлеченность в жизнь и проблемы детей окажут более действенный эффект. Основы нравственности, правила поведения в обществе и патриотизм прививаются в первую очередь родителями. Никакие министерства не заменят родительскую заботу и участие в жизни детей", – сказал премьер-министр.

Воспитание достойных граждан – это большой совместный труд государства и общественности. Поэтому давайте укреплять взаимодействие в становлении ответственных, образованных и патриотичных граждан.

"В свою очередь, государственным органам следует создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период. Ни один ребенок не должен остаться без внимания. В приоритете – поддержка детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Акимы должны взять на личный контроль открытие имеющихся детских лагерей и их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности. Министерству здравоохранения обеспечить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за питанием детей во время летних каникул", – дополнил он.

В свою очередь, он поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами проверить наличие спасательного оборудования на водоемах и в бассейнах, а также обучить персонал навыкам спасения детей на воде и во время пожаров, а Министерству внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем, за местами массовых мероприятий.

"Особое внимание следует уделить вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Всем известны примеры, когда неорганизованный выезд детей-спортсменов имел трагические последствия. Поэтому поручаю не допускать выезда детей-спортсменов за пределы своих населенных пунктов без соответствующих согласований, разрешений и без сопровождения патрульной полиции. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акиматам регионов необходимо обеспечить в каникулярный период бесперебойную работу соответствующих служб. Все организационные вопросы нужно решить до 1 июня", – сказал Бектенов.

Он заявил, что в целом всем заинтересованным государственным органами необходимо провести перед летним сезоном широкомасштабную разъяснительную работу по вопросам безопасности и правильного поведения на водоемах, в лесах, на дорогах.

"Акиматам регионов и Министерству просвещения ускорить темпы исполнения поручения главы государства о строительстве оздоровительных лагерей и центров инновационного творчества детей. Все объекты должны быть сданы в установленные сроки. Также Министерству туризма скоординировать межрегиональное взаимодействие акиматов для посещения детьми объектов историко-культурного наследия, известных туристических зон. Детям из западного региона интересно будет увидеть восток нашей страны. Школьникам из южных областей показать северные регионы и наоборот. Дети должны увидеть все природное и культурное многообразие родного Казахстана. Министерству культуры обеспечить в период каникул бесплатное посещение детьми музеев, театров, заповедников, национальных парков", – поручил премьер-министр.

Помимо этого, Бектенов поручил Министерству труда и акиматам принять меры по обеспечению желающих школьников и студентов временными рабочими местами с соблюдением их трудовых прав.

Ранее глава МВД озвучил предложение внести детские лагеря в список уязвимых объектов.

