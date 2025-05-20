Почему в метро Алматы усилили меры безопасности

Сотрудники Департамента полиции Алматы продолжают принимать комплексные меры для обеспечения безопасности граждан на территории метро. Об этом 20 мая 2025 года проинформировали в пресс-службе ДП города, сообщает Zakon.kz.

В частности, в метрополитене мегаполиса усилены меры контроля безопасности.

Особое внимание уделяется профилактике противоправных действий, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических и других запрещенных веществ. Для этого активно работают специализированные технологические подразделения, оснащенные современными средствами контроля.

Ключевую роль также играют кинологические расчеты – опытные специалисты и их четвероногие помощники ежедневно патрулируют станции и вагоны метро.

"Метрополитен – это стратегически важный объект, ежедневно в нем находятся десятки тысяч пассажиров. Наша задача – создать максимально безопасную среду. Мы усилили меры безопасности, регулярно проверяем объекты с помощью технических средств и служебных собак. Работаем в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, чтобы каждый алматинец чувствовал себя под защитой", – отметил начальник Управления полиции на Метрополитене Батуржан Абдумасаров.

Стражи порядка призывают жителей города быть бдительными, соблюдать правила общественного порядка и при необходимости сообщать о подозрительных предметах или лицах сотрудникам полиции или работникам метро.

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