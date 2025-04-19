В Иерусалиме усилили меры безопасности вокруг Старого города

Полиция Израиля 19 апреля 2025 года усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, ожидается, что количество посетителей Старого города в этом году будет существенно больше, чем ранее. Это связано с решением многих авиакомпаний возобновить рейсы в Израиль на фоне предполагаемого улучшения ситуации в стране в сфере безопасности и общего снижения интенсивности боевых действий.

"Сегодня здесь будет огромное количество паломников со всего мира. Сотни полицейских сосредоточены внутри Старого города Иерусалима и на подъездах к нему. Работают оперативники, спецподразделения, кинологи, взрывотехники. Делается все необходимое для обеспечения безопасности тех, кто будет находиться внутри храма, в Старом городе и в Иерусалиме в целом", – рассказал майор полиции Израиля Михаил Зингерман.

Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи.

В этот день израильские правоохранители традиционно вводят особый режим безопасности в районе Старого города. Многочисленные силы полиции и охранников развернуты с раннего утра в историческом центре Иерусалима для обеспечения безопасности общественности и сопровождения христианских процессий и посетителей.

В 2024 году чудо схождения смогли увидеть несколько тысяч человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня.

Благодатный огонь по традиции доставят и в Казахстан. Узнать информацию о торжественных богослужениях, которые проведут в православных храмах нашей страны, можно здесь.