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Общество

В МНЭ ответили на жалобы казахстанцев на большие счета за комуслуги

МНЭ, тарифы, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 17:39 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов в кулуарах Сената 20 февраля высказался о счетах за комуслуги, на которые жалуются казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Арман Касенов заявил, что "квартплата зависит не от квадратуры, а от того, сколько потребляет человек".

"Лично я плачу гораздо меньше, чем указываемая вами сумма (50-60 тыс. тенге – Прим. ред.). Возможно, я потребляю меньше. Насколько я знаю, в среднем квартиры с той площадью (56 кв.м – Прим. ред.), которую вы обозначили, платят гораздо меньше, чем 50-60 тыс. тенге. Я ощутил удорожание, мы понимаем, что есть инфляция в экономике. Она снижается, но она есть. Удорожание есть, но не такое драматическое, которое вы привели в своем примере", – заявил вице-министр.

При этом он напомнил, что существует программа компенсации расходов за комуслуги.

"Есть программа, которая заключается в адресной поддержке социально-уязвимых слоев населения. В зависимости от региона, расходы на комуслуги если будут превышать 5 либо 10% от доходов семьи, то можно будет обращаться за адресной помощью. Такая программа существует сегодня и будет расширена существенно в будущем согласно нацпроекту по модернизации коммунального и энергетического секторов", – резюмировал Касенов.

14 февраля 2025 года руководитель Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Даулет Доскулов заявил, что в столице будут повысить тариф на вывоз мусора.

Мадина Мамырханова
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