Полицию перевели на усиление в Алматы
Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, порядка тысячи стражей порядка обеспечивают общественный порядок и безопасность в 216 общеобразовательных учебных заведениях города.
"Безопасность школьников – наш приоритет. В целях обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений задействовано около тысячи сотрудников полиции, в том числе сотрудников ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковых инспекторов".Глава Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев
По его словам, особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников.
"Призываем родителей и всех участников праздника быть внимательными, соблюдать правила и не подвергать детей опасности".Серик Шумаев
Кроме того, спикер добавил, что на основных площадях города, в парках, скверах и местах массового отдыха граждан предусмотрены дополнительные наряды комплексных сил полиции.
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