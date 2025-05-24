Полицию перевели на усиление в Алматы

24 мая 2025 года в Алматы пройдут торжественные линейки для выпускников 11-х классов. В связи с этим городская полиция переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, порядка тысячи стражей порядка обеспечивают общественный порядок и безопасность в 216 общеобразовательных учебных заведениях города.

"Безопасность школьников – наш приоритет. В целях обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений задействовано около тысячи сотрудников полиции, в том числе сотрудников ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковых инспекторов". Глава Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

По его словам, особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников.

"Призываем родителей и всех участников праздника быть внимательными, соблюдать правила и не подвергать детей опасности". Серик Шумаев

Кроме того, спикер добавил, что на основных площадях города, в парках, скверах и местах массового отдыха граждан предусмотрены дополнительные наряды комплексных сил полиции.

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В 2024-2025 учебном году в Алматы обучение завершают более 52 тыс. школьников: 18 491 – ученики 11-х классов и 33 753 – 9-х классов.

По всему Казахстану учебный год завершили 3,9 млн школьников.

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Тем временем выпускники устроили беспредел на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД).