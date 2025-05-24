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Общество

Полицию перевели на усиление в Алматы

Полиция, усиление, Алматы, линейки, последний звонок, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 09:57 Фото: пресс-служба ДП Алматы
24 мая 2025 года в Алматы пройдут торжественные линейки для выпускников 11-х классов. В связи с этим городская полиция переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, порядка тысячи стражей порядка обеспечивают общественный порядок и безопасность в 216 общеобразовательных учебных заведениях города.

"Безопасность школьников – наш приоритет. В целях обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений задействовано около тысячи сотрудников полиции, в том числе сотрудников ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковых инспекторов".Глава Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

По его словам, особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников.

"Призываем родителей и всех участников праздника быть внимательными, соблюдать правила и не подвергать детей опасности".Серик Шумаев

Кроме того, спикер добавил, что на основных площадях города, в парках, скверах и местах массового отдыха граждан предусмотрены дополнительные наряды комплексных сил полиции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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