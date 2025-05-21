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Общество

Что с безвизом для казахстанцев в Туркменистан: МИД дал пояснение

Паспорт гражданина РК, документы, виза, визы, визовый штамп, визовые штампы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 15:09 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса 21 мая 2025 года рассказал, насколько возможно введение безвизового режима между Казахстаном и Туркменистаном, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Серик Ерубаев. Он отметил, что безвизовый режим создает благоприятную, предсказуемую среду для иностранных инвесторов.

"Как известно, для граждан Казахстана Туркменистан является визовой страной. Между тем граждане, постоянно проживающие в Атырауской и Мангистауской областях, могут въезжать временно без оформления визы на срок не более 5 суток. В этой связи рассматривается ли вопрос безвизового пребывания?" – спросил мажилисмен.

Алибек Куантыров напомнил, что в 2001 году было подписано соглашение, согласно которому жители Атырауской и Мангистауской областей могли без оформления визы пребывать в Туркменистане, но не более 5 суток.

"С 2016 года со стороны Туркменистана такая возможность была закрыта. В этой связи в МИД поступают жалобы. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Туркменистан поднимал этот вопрос и он был разрешен. Мы подготовили соответствующие поправки в действующее соглашение. На днях в Астане прошли соответствующие консульские консультации. Теперь ждем со стороны Туркменистана предложений по решению этого вопроса. Они его прорабатывают с заинтересованными ведомствами и министерствами. Этот вопрос на контроле", – указал замглавы МИД.

21 мая 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций. Документ направлен на рассмотрение Сената.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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