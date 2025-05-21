Практику казахстанских авиакомпаний раскритиковал депутат: Требуют доплату за перевес

Депутат Мажилиса Николай Арсютин 21 мая 2025 года заявил, что казахстанские авиакомпании не разрешают объединять нормы багажа для пассажиров, даже если общий вес багажа не превышает установленных лимитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен в своем запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра указал на практику авиакомпаний по регулированию норм багажа для пассажиров, путешествующих вместе.

"В последнее время в мой адрес и в адрес других депутатов поступает множество жалоб от граждан, недовольных практикой казахстанских авиакомпаний, которые не разрешают объединять нормы багажа для пассажиров, даже если общий вес багажа не превышает установленных лимитов. Это вызывает справедливое недовольство и создает дополнительные расходы для наших граждан", – сказал Николай Арсютин.

В качестве примера он привел ситуацию, когда семья из четырех человек приобретает четыре билета с включенной нормой багажа по 23 кг на каждого пассажира, но фактически сдает два чемодана, один из которых весит 30 кг. В таком случае, по данным мажилисмена, авиакомпания требует доплату за перевес до 40 тыс. тенге, что увеличивает стоимость перелета на 15-20%. И это несмотря на то, что общий вес багажа составляет 53 кг, что значительно ниже совокупной нормы в 92 кг.

"Это несправедливо и непонятно для пассажиров. Также, согласно рекомендации Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан, отказ в объединении норм багажа для членов одной семьи или пассажиров, путешествующих вместе, нарушает их права. Однако, несмотря на эту позицию надзорного органа, в практике казахстанских авиакомпаний изменения не произошли, что способствует росту числа жалоб, создавая социальные и экономические напряжения среди граждан и ухудшая репутацию отечественных авиакомпаний", – подчеркнул Николай Арсютин.

В этой связи депутат просит закрепить в нормативных правовых актах, в том числе в Правилах перевозки пассажиров и багажа, право пассажиров на объединение норм багажа между собой, если они путешествуют по одному билету.

"Такая практика должна быть обязательной для всех авиакомпаний, работающих как на внутренних, так и на международных рейсах", – считает Николай Арсютин.

Также он предлагает установить контроль за исполнением этих норм, введя санкции за невыполнение указанных требований, злоупотребления и недобросовестную практику со стороны авиакомпаний.

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