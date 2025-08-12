Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах

Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве заявил, что проблема трехсменного обучения будет закрыта уже в этом году, но нехватка мест останется, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что количество школ с трехсменным обучением удалось значительно сократить, однако сохраняются проблемы с обеспечением ученических мест и переполненностью классов. "В основном это мегаполисы – Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестанская области. В этих регионах сохраняется нехватка ученических мест. Поэтому, строительство школ в основном запланировано в этих регионах. Количество трехсменных школ было больше 100, в прошлом году мы решили вопрос по 70 из них, оставалось более 30 трехсменных школ. В этом году, как мы ожидаем. Вопрос будет полностью закрыт. Тем не менее, в этих регионах будет еще сохраняться потребность в ученических местах", – дополнил Гани Бейсембаев. Ранее стало известно, какие изменения ждут школьников в новом учебном году.

