Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве заявил, что проблема трехсменного обучения будет закрыта уже в этом году, но нехватка мест останется, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр отметил, что количество школ с трехсменным обучением удалось значительно сократить, однако сохраняются проблемы с обеспечением ученических мест и переполненностью классов.
"В основном это мегаполисы – Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестанская области. В этих регионах сохраняется нехватка ученических мест. Поэтому, строительство школ в основном запланировано в этих регионах. Количество трехсменных школ было больше 100, в прошлом году мы решили вопрос по 70 из них, оставалось более 30 трехсменных школ. В этом году, как мы ожидаем. Вопрос будет полностью закрыт. Тем не менее, в этих регионах будет еще сохраняться потребность в ученических местах", – дополнил Гани Бейсембаев.
