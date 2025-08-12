#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 11:57 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве заявил, что проблема трехсменного обучения будет закрыта уже в этом году, но нехватка мест останется, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что количество школ с трехсменным обучением удалось значительно сократить, однако сохраняются проблемы с обеспечением ученических мест и переполненностью классов.

"В основном это мегаполисы – Астана, Алматы, Шымкент, Алматинская и Туркестанская области. В этих регионах сохраняется нехватка ученических мест. Поэтому, строительство школ в основном запланировано в этих регионах. Количество трехсменных школ было больше 100, в прошлом году мы решили вопрос по 70 из них, оставалось более 30 трехсменных школ. В этом году, как мы ожидаем. Вопрос будет полностью закрыт. Тем не менее, в этих регионах будет еще сохраняться потребность в ученических местах", – дополнил Гани Бейсембаев.

Ранее стало известно, какие изменения ждут школьников в новом учебном году.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
