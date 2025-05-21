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Общество

При Нацбанке предлагают создать государственный цифровой резерв для хранения изъятых криптоактивов

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 16:38 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Олжас Куспеков на пленарном заседании Мажилиса 21 мая 2025 года указал на системные пробелы и риски в сфере регулирования цифровых активов, угрожающие устойчивости финансовой системы и безопасности граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что до настоящего времени не урегулирован вопрос хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Отсутствие соответствующего правового и технического механизма создает риски утраты, хищения и легализации активов через третьих лиц.

"Отдельные банки второго уровня (БВУ) задействованы в обслуживании операций на крипторынке вне правового поля. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета 10 БВУ прошли операции на сумму более 4,2 млрд тенге. Механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев не применяются. Несмотря на установленный законодательный запрет, деятельность нелицензированных криптобирж фактически продолжается. Они доступны в AppStore и PlayMarket, свободно рекламируются, включая участие в массовых мероприятиях и соцсетях. Согласно данным аналитической компании Chainanalysis, в 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане, а это 3,5 млрд долларов, прошло через нелегальный сегмент", – заявил мажилисмен.

В этой связи он просит рассмотреть вопрос создания при Национальном банке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов, а также провести аудит денежных переводов и усилить внутренний контроль над соблюдением требований со стороны банков.

Еще предлагается инициировать блокировку сайтов и приложений нелицензированных криптобирж, а также опубликовать официальный перечень разрешенных платформ.

15 ноября 2024 года глава Нацбанка Тимур Сулейменов предложил легализовать криптовалюты и криптообменники в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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