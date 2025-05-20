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Происшествия

Житель Кокшетау пытался убить жену в офисе микрофинансовой организации

в Кокшетау муж пытался убить супругу, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 20:16 Фото: Zakon.kz
20 мая в офисе микрофинансовой организации города Кокшетау мужчина с ножом напал на женщину. Позже выяснилось, что 33-летняя пострадавшая приняла удар от собственного супруга, сообщает Zakon.kz.

По данным Kostanay news, женщину в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали геморрагический шок II степени – ее жизнь находится под угрозой. Известно, что она получила множественные колото-резаные ранения в область грудной клетки, живота и рук.

Издание пишет, что нападавший с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Видео с места событий распространяется в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Атырау конфликт в ресторане закончился поножовщиной.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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