Житель Кокшетау пытался убить жену в офисе микрофинансовой организации

20 мая в офисе микрофинансовой организации города Кокшетау мужчина с ножом напал на женщину. Позже выяснилось, что 33-летняя пострадавшая приняла удар от собственного супруга, сообщает Zakon.kz.

По данным Kostanay news, женщину в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали геморрагический шок II степени – ее жизнь находится под угрозой. Известно, что она получила множественные колото-резаные ранения в область грудной клетки, живота и рук.

Издание пишет, что нападавший с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Видео с места событий распространяется в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Атырау конфликт в ресторане закончился поножовщиной.