Депутаты Мажилиса призвали приостановить выборы районных акимов

Депутаты Ерлан Саиров и Мархабат Жайымбетов на заседании Мажилиса 26 ноября 2025 года предложили пересмотреть механизм выборов районных акимов, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Саиров отметил, что за последние 5 лет Казахстан достиг выдающихся результатов по вопросу развития электоральных процессов.

Он напомнил, что в Казахстане проведены выборы всех сельских акимов. Теперь же, по его мнению, стоит задача дальнейшего совершенствования ситемы выборности сельских акимов. В частности, повысить их статус, расширить полномочия и предоставить возможность формировать собственный бюджет.

"Теперь необходимо в рамках действующего законодательства еще больше расширить полномочия сельских акимов. Усовершенствовать на законодательном уровне механизмы формирования бюджета четвертого уровня. Это важная инициатива", – сказал Саиров.

Он также отметил, что реализация инициативы выборов сельских акимов велась поэтапно в течение последних пяти лет. В этой связи депутат подчеркнул, что к вопросу перехода на следующий этап – выборов акимов районов – необходимо подойти взвешенно и системно.

По словам мажилисмена, в пилотном режиме уже проведены выборы 52 районных акимов. Однако есть и те, кто уволился, недоработав и года на своем посту. При этом выборы требуют существенных затрат. Только в этом году на выборы шести акимов районов и одного акима города областного значения из бюджета было выделено почти 1 млрд тенге.

Ерлан Саиров предложил приостановить выборы акимов районного уровня. По мнению депутата, сейчас наиболее оптимальным вариантом стало бы избрание районных акимов через маслихаты.

Предложение было поддержано и другими депутатами. Например, Мархабат Жайымбетов отметил, что необходимо всесторонне изучить вопрос выборности акимов районов, усовершенствовать механизм и сформировать корпус сельских акимов.

"Мы должны урегулировать вопрос финансирования районов. Приведу пример, сейчас расходы на образование закреплены за областным бюджетом, а доходы остаются в районном бюджете. Что касается компетенции районных акимов, то необходимо будет внести изменения в несколько важных законов. Сейчас у акимов районов мало полномочий, много ответственности. Образование, здоровье, ветеринария, центры занятости не подчиняются акиму района. Прежде всего, важно подготовить опытный корпус избранных сельских акимов. Тогда сформируется резерв политических, а главное – профессиональных кадров. Поэтому лучше пока временно приостановить этот процесс и комплексно проработать все вопросы", – сказал Жайымбетов.

12 октября 2025 года в Семее прошли первые выборы акима города областного значения.