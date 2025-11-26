#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Общество

Депутаты Мажилиса призвали приостановить выборы районных акимов

выборы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:40 Фото: Zakon.kz
Депутаты Ерлан Саиров и Мархабат Жайымбетов на заседании Мажилиса 26 ноября 2025 года предложили пересмотреть механизм выборов районных акимов, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Саиров отметил, что за последние 5 лет Казахстан достиг выдающихся результатов по вопросу развития электоральных процессов.

Он напомнил, что в Казахстане проведены выборы всех сельских акимов. Теперь же, по его мнению, стоит задача дальнейшего совершенствования ситемы выборности сельских акимов. В частности, повысить их статус, расширить полномочия и предоставить возможность формировать собственный бюджет.

"Теперь необходимо в рамках действующего законодательства еще больше расширить полномочия сельских акимов. Усовершенствовать на законодательном уровне механизмы формирования бюджета четвертого уровня. Это важная инициатива", – сказал Саиров.

Он также отметил, что реализация инициативы выборов сельских акимов велась поэтапно в течение последних пяти лет. В этой связи депутат подчеркнул, что к вопросу перехода на следующий этап – выборов акимов районов – необходимо подойти взвешенно и системно.

По словам мажилисмена, в пилотном режиме уже проведены выборы 52 районных акимов. Однако есть и те, кто уволился, недоработав и года на своем посту. При этом выборы требуют существенных затрат. Только в этом году на выборы шести акимов районов и одного акима города областного значения из бюджета было выделено почти 1 млрд тенге.

Ерлан Саиров предложил приостановить выборы акимов районного уровня. По мнению депутата, сейчас наиболее оптимальным вариантом стало бы избрание районных акимов через маслихаты.

Предложение было поддержано и другими депутатами. Например, Мархабат Жайымбетов отметил, что необходимо всесторонне изучить вопрос выборности акимов районов, усовершенствовать механизм и сформировать корпус сельских акимов.

"Мы должны урегулировать вопрос финансирования районов. Приведу пример, сейчас расходы на образование закреплены за областным бюджетом, а доходы остаются в районном бюджете. Что касается компетенции районных акимов, то необходимо будет внести изменения в несколько важных законов. Сейчас у акимов районов мало полномочий, много ответственности. Образование, здоровье, ветеринария, центры занятости не подчиняются акиму района. Прежде всего, важно подготовить опытный корпус избранных сельских акимов. Тогда сформируется резерв политических, а главное – профессиональных кадров. Поэтому лучше пока временно приостановить этот процесс и комплексно проработать все вопросы", – сказал Жайымбетов.

12 октября 2025 года в Семее прошли первые выборы акима города областного значения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Чего ожидать от выборов акима в Талгаре: мнение депутата Мажилиса
15:28, 08 ноября 2024
Чего ожидать от выборов акима в Талгаре: мнение депутата Мажилиса
Казахстан теряет десятки миллиардов тенге на зарубежных онлайн-платформах такси – депутат
18:28, 21 мая 2025
Казахстан теряет десятки миллиардов тенге на зарубежных онлайн-платформах такси – депутат
Мажилисмен рассказал, что принесут стране выборы районных акимов
10:12, 05 ноября 2023
Мажилисмен рассказал, что принесут стране выборы районных акимов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: