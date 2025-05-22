Чиновники усомнились в степени недееспособности некоторых казахстанцев

Фото: gov.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) 22 мая 2025 года рассказали о передаче в Агентство по финансовому мониторингу материалов по 146 фактам решений установить группы инвалидности, в которых нашли нарушения, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в 2023 году с целью противодействия коррупции при МТСЗН создали специальную рабочую группу. "В период с 11 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года данной группой был проведен анализ работы службы медико-социальной экспертизы в части установления группы инвалидности и определения необходимых мер социальной защиты. По итогам проведенного анализа выявлено, что в 146 случаях установления инвалидности в экспертных решениях усматриваются нарушения в части необоснованности присвоения группы инвалидности, несоответствия установленной группы инвалидности степени ограничения жизнедеятельности, несоответствия определенных сроков инвалидности", – сообщили в министерстве. Материалы по этим фактам передали в Агентство РК по финансовому мониторингу. На конец апреля 2025 года, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживали более 737 тыс. лиц с инвалидностью. Средний размер выплат от государства им составляет 78 763 тенге.

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