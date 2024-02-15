Ксения Собчак поделилась редкими кадрами с мужем
Фото: Instagram/xenia_sobchak
В День святого Валентина, который ежегодно влюбленные из многих стран отмечают 14 февраля, скандально известная российская журналистка Ксения Собчак поделилась редкими кадрами с мужем – кинорежиссером Константином Богомоловым, сообщает Zakon.kz.
Судя по опубликованным в Instagram снимкам, супруги в одном из заведений, скорее всего, отметили День святого Валентина.
"Пока так смотрим друг на друга – со всем справимся. Миром правит все-таки любовь, а не ненависть", – написала под публикацией Ксения Собчак.
Отметим, что журналистка отключила функцию комментирования.
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