Жителей Алматы, Шымкента и Астаны в выходные ждет ненастная погода

Фото: pexels

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", с 23 по 25 мая 2025 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут дождливые дни. Также ожидается небольшое понижение температуры. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +17+19°.

24 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +14+16°.

25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +11+13°. Прогноз погоды по Алматы 23 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, временами сильный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +25+27°.

24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +23+25°.

25 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°. Прогноз погоды по Шымкенту 23 мая: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +25+27°.

24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.

25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +28+30°. Материал по теме Сильные дожди, пыльные бури и пожарная опасность: погода 22 мая В Казахстане в ближайшие три дня – с 22 по 24 мая 2025 года – ожидается жара, после которой прогнозируется резкое похолодание. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: