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Общество

Жителей Алматы, Шымкента и Астаны в выходные ждет ненастная погода

Алматы, Шымкента и Астаны, погода, выходные, дожди, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:44 Фото: pexels
По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", с 23 по 25 мая 2025 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут дождливые дни. Также ожидается небольшое понижение температуры. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +17+19°.
  • 24 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +14+16°.
  • 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +11+13°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, временами сильный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +25+27°.
  • 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +23+25°.
  • 25 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 мая: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +25+27°.
  • 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +28+30°.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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