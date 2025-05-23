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Общество

Ожидаемая сумма сборов – более 100 млрд тенге: на что будут направлены средства с платных дорог

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 11:13 Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел Марат Карабаев в Сенате сегодня, 23 мая, заявил, что в 2025 году за проезд по платным дорогам планируется собрать более 100 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта указал на поэтапное внедрение платности в целях перехода на самоокупаемость.

"Сейчас действует 17 платных участков на 3,2 тыс. км. В прошлом году сборы за проезд составили 48 млрд тенге. В текущем году по мере завершения ремонтных работ планируется ввести платность еще на 29 участках протяженностью 6,2 тыс. км. Ожидаемая сумма сборов за проезд по платным участкам составит более 100 млрд тенге", – сообщил министр.

За счет этих средств планируется не только содержание этих дорог, но и приобретение техники, и погашение процентной ставки привлеченных займовых средств за счет сбора платности.

5 мая 2025 года сообщалось, что участок дороги Шу – Бурылбайтал станет платным с 13 мая. Срок использования участка на платной основе – 20 лет.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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