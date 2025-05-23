Одна из достопримечательностей Астаны станет недоступной для жителей и гостей до конца мая

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сегодня, 23 мая 2025 года, обратилось к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали о закрытии на ремонт одной из достопримечательностей города – бульвара Нуржол.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны информирует жителей и гостей города о начале работ по среднему ремонту по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В связи с этим, как подчеркнули в управлении, с 25 по 31 мая текущего года будет поэтапно перекрыто движение:

сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан,

затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.

"Движение на участках будет перекрыто полностью. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

22 мая 2025 года жителей и гостей Астаны предупредили об изменениях в работе 12 городских автобусов.