Водителей Астаны предупредили об ограничении движения возле одного из ТРЦ

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сегодня, 9 июня 2025 года, обратилось к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68).

"В связи с этим с 9 по 13 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане на два дня перекроют крупную магистраль.