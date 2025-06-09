Водителей Астаны предупредили об ограничении движения возле одного из ТРЦ
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сегодня, 9 июня 2025 года, обратилось к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.
Их проинформировали о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68).
"В связи с этим с 9 по 13 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
Ранее сообщалось, что в Астане на два дня перекроют крупную магистраль.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript