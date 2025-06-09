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Общество

Водителей Астаны предупредили об ограничении движения возле одного из ТРЦ

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 10:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сегодня, 9 июня 2025 года, обратилось к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68).

"В связи с этим с 9 по 13 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане на два дня перекроют крупную магистраль.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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