Доход с проката будут направлять на капитальный ремонт "Казахфильма"

Президент "Казахфильма" Айдар Омаров 23 мая 2025 года на брифинге озвучил, как планируется проводить капитальный ремонт киностудии, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за счет государственных средств завершены четыре фильма: "Шырмауық", "Капитан Байтасов", "Здравствуй, добрый человек!" и "Соңғы парыз".

"Помимо государственного финансирования, мы сейчас пересматриваем модель работы киностудии "Казахфильм", чтобы она соответствовала современным трендам. Учитывая имеющиеся активы "Казахфильма", при правильном управлении можно развивать киностудию без значительных бюджетных вложений. Этим мы сейчас и занимаемся: первые три коммерческих фильма полностью созданы за счет частных средств, без участия государственного бюджета", – озвучил Айдар Омаров.

Он отметил, что планируется делать акцент на коммерчески успешных проектах.

"Мы формируем фонд для капитального ремонта киностудии "Казахфильм". От 5 до 10% с проката будем откладывать на капитальный ремонт, а также на обновление внутренних и наружных инженерных сетей. В дальнейшем планируем активно сотрудничать с компаниями Tiger Films и Kinopark Kinoplexx. Мы договорились, что компания Kinopark Kinoplexx зайдет на территорию "Казахфильма" и возьмет в аренду 1000 кв. метров помещений – целых два этажа – и проведет капитальный ремонт с полной заменой электропроводки", – дополнил он.

С его слов, за 30 лет инфраструктура пришла в плачевное состояние.

"Это колоссальные затраты, которые могут лечь на бюджет. Но с учетом того, что в республиканском бюджете есть и другие важные направления, требующие финансирования, мы совместно с Министерством культуры и информации ведем активную работу по поиску инвесторов. У нас уже есть ряд предложений, которые мы рассматриваем", – Айдар Омаров.

26 марта 2025 года министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала слухи, распространяемые в обществе касательно киностудии "Казахфильм", и раскрыла некоторые нюансы ее дальнейшей деятельности.