#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.84
579.7
6.39
Общество

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 мая

Казахский Государственный цирк, Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 17:23 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 25 по 27 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +13+15°.
  • 26 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, на поверхности почвы заморозки -2°, днем +12+14°.
  • 27 мая: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
  • 26 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°.
  • 27 мая: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +29+31°.
  • 26 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +29+31°.
  • 27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +29+31°.

Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Сложную операцию на поджелудочной провели в Павлодаре
Общество
17:47, Сегодня
Сложную операцию на поджелудочной провели в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: