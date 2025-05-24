Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 мая
Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 25 по 27 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 25 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +13+15°.
- 26 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, на поверхности почвы заморозки -2°, днем +12+14°.
- 27 мая: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°.
Прогноз погоды по Алматы
- 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
- 26 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°.
- 27 мая: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +29+31°.
- 26 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +29+31°.
- 27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +29+31°.
Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.
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