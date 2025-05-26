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Общество

Трагедия на АЗС в Казахстане: двое парней сгорели заживо из-за чужой ошибки

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жетысайском районном суде Туркестанской области в составе вынесли приговор двум работникам ТОО, которые попали под следствие после гибели двух человек из-за пожара на автозаправочной станции, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались Нурсултан Шыналиев, работавший водителем ТОО "JOL YRYSY", и Болат Лесбеков – управляющий директор ТОО. Их обвинили по ч. 3 ст. 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как установили в суде, 19 июня 2024 года Шыналиев, управляя автомобилем марки DAF с прицепом-цистерной, развозил сжиженный нефтяной газ по заправочным станциям ТОО "JOL YRYSY" в Мактааральском и Жетысайском районах. Около 23:30 он прибыл на АЗС в селе Дархан.

"При перекачке 7% сжиженного нефтяного газа из автоцистерны в резервуар станции, несмотря на то что Лесбеков был ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, он допустил неправильное крепление шлангов, не обеспечил надежность резьбовых соединений; в результате произошла утечка газа и образовалась газовоздушная смесь", – сказано в описательной части приговора.

Из-за контакта с источником низкокалорийного пламени (возможно, искры) в северо-западной части заправки произошло возгорание. Огонь распространился в двух направлениях – на юго-запад и юго-восток. В результате пожара на расстоянии 67,1 метра к юго-востоку от очага Ш. Елмұрад и И. Амир получили сильные ожоги, что привело к их случайной смерти.

В суде также выяснилось, что погибшие парни в тот вечер поливали бахчевые на поле за этой заправкой. Их машина застряла в грязи, и они не могли выехать.

"Свидетель С. Б. Калдар на основном судебном заседании показал, что находился на месте происшествия. Он помогал вытащить из грязи автомобили погибших Ш. Ш. Елмурада и И. А. Амира, когда внезапно загорелось пламя с заднего угла заправочной станции. Он вернулся в свой автомобиль, после чего произошел взрыв. В результате инцидента его два друга сгорели", – указано в судебном документе.

Приговором суда оба подсудимых признаны виновными и приговорены к 5 годам лишения свободы.

Причиненный моральный и материальный ущерб возмещен частично.

Приговор суда не вступил в законную силу.

22 марта 2025 года в селе Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области произошел мощный взрыв: погибли два человека. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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