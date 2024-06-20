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Мать задушила своих детей: в Туркестане вынесли приговор по резонансному делу

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 23:55 Фото: Zakon.kz
20 июня в Туркестанском областном суде вынесли приговор жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Otyrar, в колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.

"Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. Освещать процесс журналистам разрешили с условием – не снимать подсудимую и суд присяжных", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что двух детей нашли мертвыми в Туркестане. В убийстве заподозрили мать.

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