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Односторонним станет участок одной из улиц Алматы

Односторонней станет участок одной из улиц Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 12:45 Фото: unsplash
В Алматы на участке одной из улиц вводится одностороннее движение. Об этом 21 августа 2024 года заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что одностороннее движение вводится на участке ул. Прокофьева для "повышения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных точек".

Односторонней станет участок одной из улиц Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 12:45

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"С 23 августа в экспериментальном виде вносятся изменения в схему дорожного движения путем организации одностороннего движения в южном направлении от ул. Карасай батыра до ул. Есенжанова. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки", – сообщили в Управлении городской мобильности.

В акимате Алматы отметили, что новая схема вводится на основании многочисленных обращений жителей данного района и по согласованию с Управлением административной полиции.

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