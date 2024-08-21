Односторонним станет участок одной из улиц Алматы

Фото: unsplash

В Алматы на участке одной из улиц вводится одностороннее движение. Об этом 21 августа 2024 года заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что одностороннее движение вводится на участке ул. Прокофьева для "повышения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных точек". Фото: пресс-служба акимата Алматы "С 23 августа в экспериментальном виде вносятся изменения в схему дорожного движения путем организации одностороннего движения в южном направлении от ул. Карасай батыра до ул. Есенжанова. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки", – сообщили в Управлении городской мобильности. В акимате Алматы отметили, что новая схема вводится на основании многочисленных обращений жителей данного района и по согласованию с Управлением административной полиции. Читайте также Аэропорт Алматы назвал причины задержки рейсов Размер специальной соцвыплаты для шахтеров озвучили в Минтруда Казахстана

Следите за новостями zakon.kz в: