В Алматы две важных улицы в районе Зеленого базара стали односторонними

В Алматы ввели одностороннее движение на участках проспекта Достык, улиц Зенкова и Атамекен, сообщает Zakon.kz.

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города рассказали, что с 18 июня в Алматы вводится одностороннее движение в Медеуском районе, в районе Зеленого базара:

по пр. Достык, на участке от ул. Гоголя до пр. Жибек Жолы в северном направлении;

по ул. Зенкова, на участке от ул. Макатаева до ул. Гоголя в южном направлении.

Также одностороннее движение уже организовано в Ауэзовском районе по ул. Атамекен (мкр. Атамекен), на участке от дома №103 до дома №108 в южном направлении.

"Решение реализуется совместно с управлением административной полиции Департамента полиции Алматы и направлено на снижение транспортной нагрузки, повышение пропускной способности улично-дорожной сети и сокращение количества конфликтных ситуаций на дорогах. Изменения приняты с учетом анализа текущей транспортной ситуации, а также обращений жителей данного района", – пояснили в управлении.

Там отметили, что одностороннее движение вводится в пилотном режиме. По итогам мониторинга эффективности будут приняты дальнейшие решения.

Кроме того, стало известно, что на улице Саина в Алматы запускают выделенную полосу для общественного транспорта.