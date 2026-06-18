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События

В Алматы две важных улицы в районе Зеленого базара стали односторонними

знак односторонней улицы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 13:33 Фото: акимат Алматы
В Алматы ввели одностороннее движение на участках проспекта Достык, улиц Зенкова и Атамекен, сообщает Zakon.kz.

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города рассказали, что с 18 июня в Алматы вводится одностороннее движение в Медеуском районе, в районе Зеленого базара:

  • по пр. Достык, на участке от ул. Гоголя до пр. Жибек Жолы в северном направлении;
  • по ул. Зенкова, на участке от ул. Макатаева до ул. Гоголя в южном направлении.

Также одностороннее движение уже организовано в Ауэзовском районе по ул. Атамекен (мкр. Атамекен), на участке от дома №103 до дома №108 в южном направлении.

"Решение реализуется совместно с управлением административной полиции Департамента полиции Алматы и направлено на снижение транспортной нагрузки, повышение пропускной способности улично-дорожной сети и сокращение количества конфликтных ситуаций на дорогах. Изменения приняты с учетом анализа текущей транспортной ситуации, а также обращений жителей данного района", – пояснили в управлении.

Там отметили, что одностороннее движение вводится в пилотном режиме. По итогам мониторинга эффективности будут приняты дальнейшие решения.

Кроме того, стало известно, что на улице Саина в Алматы запускают выделенную полосу для общественного транспорта.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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