К казахстанским педагогам обратились с важным предупреждением

Сегодня, 26 мая 2025 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана распространил важное предупреждение. Оно адресовано педагогам, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в НЦТ, в социальных сетях распространяется недостоверная информация о проведении оценки знаний педагогов (ОЗП) в июле месяце текущего года.

"Официально сообщаем, что дата проведения ОЗП определяется Министерством просвещения Республики Казахстан и в действующем приказе проведение ОЗП в июле не предусмотрено. Просим руководствоваться официальной информацией о датах проведения ОЗП, которая будет публиковаться на официальных сайтах и в социальных сетях Министерства просвещения РК, Национального центра тестирования", – обратился Национальный центр тестирования МНВО РК к педагогам в понедельник.

Также им напомнили, что прием заявлений на участие в тестировании осуществляется бесплатно и исключительно в онлайн-формате на сайте НЦТ: app.testcenter.kz или через приложение UTO.kz.

"Будьте бдительны! Объявления о помощи в сдаче тестирования, распространяемые в Сети, являются мошенническими. Не доверяйте подобным предложениям и не становитесь жертвами обмана. Призываем вас получать информацию о датах приема заявлений и проведения ОЗП только из официальных источников", – подчеркнул Национальный центр тестирования МНВО РК.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставили промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ).