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Общество

Закон и порядок: в Астане начались рейды против вандалов

Закон и порядок: в Астане начались рейды против вандалов, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 19:33 Фото: gov.kz
В Астане начались массовые рейды против вандализма и нарушителей общественного порядка.

Как передает официальный сайт акимата столицы, особое внимание было уделено местам, где собираются скейтеры, велосипедисты и BMX-райдеры.

"Мы разговаривали с людьми, проводили разъяснительную работу о существующей ответственности за порчу или уничтожение чужого и коммунального имущества", – сообщил главный специалист отдела внутренней политики акимата района Сарыарка Дамир Хисматуллин.

Фото: gov.kz

Также участники посетили территорию около рынка "Шапагат", где проводились мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства.

Фото: gov.kz

В составе группы было около 30 человек, включая волонтеров, лидеров общественного мнения, блогеров и спортсменов. Среди приглашенных были призер Олимпиады Акмарал Науатбек, актер театра и кино Асылхан Толепов и блогер Тимур Асылханов.

Основная задача рейдов – профилактика и предупреждение.

Фото: gov.kz

"Эти рейды проводятся в рамках нарратива "Закон и порядок". Этот фундаментальный принцип должен укорениться в общественном сознании. Закон для того и существует, чтобы обеспечивать порядок в обществе. Мы должны принимать меры для реализации принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям и бороться с хулиганством. Есть социальные нормы, которым должен следовать каждый, кто хочет жить в чистых и безопасных городах", – добавил Дамир Хисматуллин.

Фото: gov.kz

Для предотвращения подобных случаев сотрудники акимата и правоохранительных органов района регулярно проводят профилактические беседы в образовательных учреждениях, а также информируют участников культурных и спортивных мероприятий о недопустимости правонарушений.

Особое внимание уделяется закрашиванию наркограффити и поддержанию порядка на улицах.

Фото: gov.kz

Власти отметили, что рейд прошел в районе Сарыарка, во всех районах Астаны также будут проводиться ежедневные рейды. Все нарушители будут привлечены к ответственности в виде штрафа и ареста.

Ранее сообщалось, что месячник по борьбе с наркотиками стартовал в Астане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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