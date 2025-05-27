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Общество

Подготовка к поступлению за границу: Миннауки ответило на жалобы казахстанцев

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:00 Фото: pexels
Министерство науки и высшего образования Казахстана сегодня, 27 мая 2025 года, обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гулзат Кобенова отметила, что в последнее время в социальных сетях участились обращения и сообщения, касающиеся некачественного предоставления услуг по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, в том числе за рубежом.

"В этой связи считаем необходимым разъяснить отдельные положения законодательства РК. В соответствии с Законами РК "Об образовании", а также "О разрешениях и уведомлениях", установлен исчерпывающий перечень видов деятельности в сфере образования, которые подлежат обязательному лицензированию. Министерство науки и высшего образования в рамках своей компетенции выдает лицензии и приложения к ним юридическим лицам на осуществление образовательной деятельности по программам высшего и послевузовского образования", – сказала она.

При этом, по словам главы комитета, деятельность организаций, предоставляющих услуги подготовки к поступлению в вузы, включая консультирование по поступлению в зарубежные учебные заведения, относится к сфере дополнительного образования и не подлежит лицензированию.

"Такая деятельность осуществляется в рамках предпринимательской деятельности на основании гражданско-правовых договоров. Подчеркиваем, что организации, оказывающие подобные услуги, не выдают диплома о высшем образовании, они не реализуют государственные общеобразовательные программы и стандарты, не являются субъектами формального образования".Гулзат Кобенова

Таким образом, как подчеркнула спикер, взаимоотношения между данными организациями и гражданами, получающими услуги, строятся на основании добровольного соглашения сторон.

"Ответственность за выбор подобных организаций и заключение договоров лежит на обучающихся и их законных представителях. Призываем граждан быть более внимательными при выборе образовательных услуг и заключении договоров, а также при необходимости консультироваться с компетентными органами", – заключила Гулзат Кобенова.

@gylymjogarybilim В связи с увеличением числа жалоб в социальных сетях на качество услуг организаций, оказывающих помощь в поступлении в высшие учебные заведения, в том числе зарубежные университеты, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан предупреждает: указанные организации не являются учебными заведениями, осуществляющими образовательную деятельность по программам высшего и послевузовского образования, и, соответственно, не подлежат обязательному лицензированию. Призываем граждан быть внимательными при выборе образовательных услуг и заключении договоров, а при необходимости обращаться за консультацией в компетентные органы. #ҒЖБМ #МНВО ♬ оригинальный звук – gylymjogarybilim

20 мая 2025 года стало известно, что на учебный центр в Астане в полицию поступила коллективная жалоба. Установлено, что граждане, оплатившие обучение в центре "Ғасыр", не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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