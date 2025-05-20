Платили за обучение, которого не было: учебный центр в Астане попал в поле зрения полиции
Фото: Zakon.kz
Коллективная жалоба поступила в полицию на учебный центр в Астане. Об этом 20 мая 2025 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что коллективная жалоба от граждан поступила на мошеннические действия учебного центра "Ғасыр".
"Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование".Пресс-служба ДП Астаны
Ход следствия находится на контроле руководства ДП Астаны.
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