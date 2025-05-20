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Общество

Платили за обучение, которого не было: учебный центр в Астане попал в поле зрения полиции

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
Коллективная жалоба поступила в полицию на учебный центр в Астане. Об этом 20 мая 2025 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что коллективная жалоба от граждан поступила на мошеннические действия учебного центра "Ғасыр".

"Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование".Пресс-служба ДП Астаны

Ход следствия находится на контроле руководства ДП Астаны.

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Фото Динара Халдарова
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