Платили за обучение, которого не было: учебный центр в Астане попал в поле зрения полиции

Фото: Zakon.kz

Коллективная жалоба поступила в полицию на учебный центр в Астане. Об этом 20 мая 2025 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что коллективная жалоба от граждан поступила на мошеннические действия учебного центра "Ғасыр". "Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование". Пресс-служба ДП Астаны Ход следствия находится на контроле руководства ДП Астаны. Материал по теме "Do you speak English": на уловку мошенников попали алматинцы 19 мая 2025 года стало известно, что схема хищения 700 млн тенге довела чиновницу в Алматинской области до тюрьмы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: