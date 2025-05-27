Бектенов о ремонте теплосетей: Спрос будет жесткий

Премьер-министр Олжас Бектенов 27 мая 2025 года на заседании правительства озвучил, что Кабмин будет контролировать эффективность расходования средств, которые выделили на модернизацию теплоисточников в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Бектенов подчеркнул, что прошедший отопительный сезон завершен без серьезных сбоев в теплоснабжении. Текущей зимой количество технологических нарушений сократилось на 10%.

"Принятые меры позволили увеличить финансирование модернизации наших тепловых станций на 44%, а тепловых сетей – почти на 30%. По поручению главы государства в приоритетном порядке завершена модернизация 19 теплоисточников. Необходимо продолжить ремонтные работы по всем оставшимся тепловым станциям и сетям с высоким процентом износа. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить население качественными услугами по тепло- и электроснабжению, а имеющееся оборудование не доводить до критических сроков эксплуатации. А для этого нужно вести постоянную планомерную работу по ремонту и замене основного оборудования энергоисточников и сетей", – сказал премьер-министр.

По его словам, сейчас начинается активная фаза ремонтной кампании, поэтому весь летний период необходимо работать в усиленном режиме.

"Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Спрос будет жесткий. Со стороны правительства необходимая поддержка оказывается. В текущем месяце я подписал постановление о выделении 25 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников в Астане, Кокшетау, Риддере и Кызылорде. Правительство будет контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат", – дополнил Бектенов.

Он озвучил, что уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются риски затягивания работ.

"К примеру, в Семее до сих пор не начаты ремонтные работы на котельных. В Мангистауской области ремонт турбины на ТЭЦ-2 "МАЭК" выполняет строительная компания, которая не имеет необходимого опыта работы. В Костанайской области с 10 апреля так и не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ. Аналогичная ситуация с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ. В области Улытау низкие темпы работ по ремонту котлов на котельной города Сатпаева. Подобные упущения допускаются практически во всех регионах и свидетельствуют о недостаточном контроле. Акиматы не должны пускать эту работу на самотек, ссылаясь на министерства, нехватку средств или на конкурсы", – сказал глава Кабмина.

С его слов, подготовка к отопительному сезону – основная задача акиматов на ближайшие три месяца.

"В этой связи поручаю акиматам регионов в двухнедельный срок завершить все конкурсные процедуры и приступить к практической реализации ремонтных работ. Никакой излишней бюрократии быть не должно. По новым объектам теплоснабжения, которые планируются ввести в эксплуатацию в этом году, необходимо завершить все пусконаладочные работы не позднее августа текущего года. Поручаю акимам лично контролировать ситуацию с еженедельным посещением объектов теплоснабжения и оперативно реагировать на все имеющиеся риски", – продолжил министр.

Он также поручил министерствам энергетики и промышленности, акиматам регионов до 10 июня актуализировать планы подготовки к отопительному сезону.

"Компании "KEGOC" совместно с Министерством энергетики до 15 июня нужно утвердить режимы работы оборудования в предстоящий отопительный сезон для станций национального значения. Перенос сроков ремонта или снижение объемов работ недопустимы. По каждому факту будут приняты меры в отношении как собственников, так и управляющих компаний", – озвучил Бектенов.

Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и акиматами он поручил обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках и тупиках до 1 сентября, а аппарату правительства на постоянной основе контролировать ход подготовки регионов к отопительному сезону.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев озвучил, что к 2030 году в Казахстане необходимо снизить износ инженерных сетей до 40%.