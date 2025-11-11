#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Ремонт вокзалов в Казахстане: Бектенов напомнил акимам о персональной ответственности

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 ноября 2025 года раскритиковал темпы модернизации железнодорожных вокзалов в некоторых регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что в текущем году начата модернизация и реконструкция железнодорожных вокзалов. По его словам, в сжатые сроки определены подрядчики, с ними были заключены договора "под ключ" на приемлемых для них и акиматов условиях.

"Правительством было все сделано для своевременной реализации этой задачи. Однако, как видим, некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль за ходом строительства. Высокие риски нарушения сроков наблюдаются в Акмолинской, Жетысу, Абай, Улытау и Актюбинской областях. В Мангистауской области работы на одном вокзале отстают от графика. А в Алматы затягивается модернизация вокзала Алматы-1. Считаю это недоработкой акиматов", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил все строительные работы завершить в установленные сроки с соблюдением качества.

"Персональная ответственность за данное поручение находится на первых руководителях местных исполнительных органов", – заявил Олжас Бектенов.

25 мая 2025 года сообщалось, что малые вокзалы для транзитных пассажиров возродят в Акмолинской и Павлодарской областях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Бектенов раскритиковал работу акимов нескольких областей
10:55, 29 апреля 2025
Бектенов раскритиковал работу акимов нескольких областей
Это говорит о слабом планировании: Бектенов дал жесткую оценку работе некоторых акимов
12:34, 26 августа 2025
Это говорит о слабом планировании: Бектенов дал жесткую оценку работе некоторых акимов
Бектенов раскритиковал работу акиматов: Нерешительность и слабая организация
10:20, 11 июня 2024
Бектенов раскритиковал работу акиматов: Нерешительность и слабая организация
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: