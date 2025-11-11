Ремонт вокзалов в Казахстане: Бектенов напомнил акимам о персональной ответственности

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 ноября 2025 года раскритиковал темпы модернизации железнодорожных вокзалов в некоторых регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что в текущем году начата модернизация и реконструкция железнодорожных вокзалов. По его словам, в сжатые сроки определены подрядчики, с ними были заключены договора "под ключ" на приемлемых для них и акиматов условиях.

"Правительством было все сделано для своевременной реализации этой задачи. Однако, как видим, некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль за ходом строительства. Высокие риски нарушения сроков наблюдаются в Акмолинской, Жетысу, Абай, Улытау и Актюбинской областях. В Мангистауской области работы на одном вокзале отстают от графика. А в Алматы затягивается модернизация вокзала Алматы-1. Считаю это недоработкой акиматов", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил все строительные работы завершить в установленные сроки с соблюдением качества.

"Персональная ответственность за данное поручение находится на первых руководителях местных исполнительных органов", – заявил Олжас Бектенов.

25 мая 2025 года сообщалось, что малые вокзалы для транзитных пассажиров возродят в Акмолинской и Павлодарской областях.