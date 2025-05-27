Вице-министр сельского хозяйства о саранче: Мы бросили все силы на это направление

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов 27 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал темпы обработки полей против саранчи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что плановая работа по обработке полей ведется с начала года. По словам Баглана Бекбауова, в ведомстве нет отставаний от графика, так как необходимые средства выделены заранее.

"Ходят разные видеоматериалы по саранче. По ним работает оперативный штаб. Сам лично министр уже выехал в командировку по проблеме саранчи. Сейчас все силы брошены на это направление. Происходит плановая обработка именно полей, трасс и тому подобное", – сказал вице-министр.

По его словам, пока саранча не встала на крыло, то есть не перешла в фазу активной миграции. После этого саранча может преодолевать огромные расстояния и уничтожать посевы. Поэтому важно обработать поля, пока насекомые не выросли и не создали угрозу фермерам.

Ранее сообщалась, что саранча налетает тучами и сжирает посевы фермеров в Туркестанской области.