#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Общество

Вице-министр сельского хозяйства о саранче: Мы бросили все силы на это направление

Саранча , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 12:05 Фото: pixabay
Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов 27 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал темпы обработки полей против саранчи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что плановая работа по обработке полей ведется с начала года. По словам Баглана Бекбауова, в ведомстве нет отставаний от графика, так как необходимые средства выделены заранее.

"Ходят разные видеоматериалы по саранче. По ним работает оперативный штаб. Сам лично министр уже выехал в командировку по проблеме саранчи. Сейчас все силы брошены на это направление. Происходит плановая обработка именно полей, трасс и тому подобное", – сказал вице-министр.

По его словам, пока саранча не встала на крыло, то есть не перешла в фазу активной миграции. После этого саранча может преодолевать огромные расстояния и уничтожать посевы. Поэтому важно обработать поля, пока насекомые не выросли и не создали угрозу фермерам.

Ранее сообщалась, что саранча налетает тучами и сжирает посевы фермеров в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Платили по завышенным тарифам: в Минэнерго рассказали о перерасчете за электроэнергию
Общество
13:00, Сегодня
Платили по завышенным тарифам: в Минэнерго рассказали о перерасчете за электроэнергию
Названы причины возможного роста тарифов на электроэнергию в Казахстане
Общество
12:52, Сегодня
Названы причины возможного роста тарифов на электроэнергию в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: