#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Общество

Предприимчивые работники автосервиса закрасили двойную сплошную на трассе в Таразе

Работники автосервиса закрасили двойную сплошную на трассе в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 18:40 Фото: ДП Жамбылской области
В Таразе двое мужчин незаконно закрасили двойную сплошную линию разметки и попались на видео, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, сотрудники Управления полиции Тараза с помощью камер видеонаблюдения выявили правонарушение, совершенное работниками одного из автосервисов.

"Они незаконно закрасили черной краской дорожную разметку, регулирующую движение. Правонарушители объяснили свои действия желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр".ДП Жамбылской области

По данному факту составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 630 и ст. 505 КоАП РК.

Ранее приказом министра промышленности и строительства от 16 мая 2025 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика). Подробнее можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области
Общество
19:25, Сегодня
Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области
"Я с детства мечтала носить погоны": первая женщина-военком рассказала о своей службе
Общество
18:56, Сегодня
"Я с детства мечтала носить погоны": первая женщина-военком рассказала о своей службе
Казахстанцы, нуждающиеся в жилье, могут получить ответы на вопросы в eGov Mobile
Общество
16:55, Сегодня
Казахстанцы, нуждающиеся в жилье, могут получить ответы на вопросы в eGov Mobile
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: