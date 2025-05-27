Предприимчивые работники автосервиса закрасили двойную сплошную на трассе в Таразе

В Таразе двое мужчин незаконно закрасили двойную сплошную линию разметки и попались на видео, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, сотрудники Управления полиции Тараза с помощью камер видеонаблюдения выявили правонарушение, совершенное работниками одного из автосервисов.

"Они незаконно закрасили черной краской дорожную разметку, регулирующую движение. Правонарушители объяснили свои действия желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр". ДП Жамбылской области

По данному факту составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 630 и ст. 505 КоАП РК.

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