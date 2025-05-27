Предприимчивые работники автосервиса закрасили двойную сплошную на трассе в Таразе
Фото: ДП Жамбылской области
В Таразе двое мужчин незаконно закрасили двойную сплошную линию разметки и попались на видео, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП Жамбылской области, сотрудники Управления полиции Тараза с помощью камер видеонаблюдения выявили правонарушение, совершенное работниками одного из автосервисов.
"Они незаконно закрасили черной краской дорожную разметку, регулирующую движение. Правонарушители объяснили свои действия желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр".ДП Жамбылской области
По данному факту составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 630 и ст. 505 КоАП РК.
Ранее приказом министра промышленности и строительства от 16 мая 2025 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика). Подробнее можно узнать здесь.
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