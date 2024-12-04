Как будут готовить казахстанцев для работы в Южной Корее, рассказали в МИД
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Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса 4 декабря высказался о подключении Казахстана к южнокорейской системе Employment Permit System (EPS), которая позволит нашим гражданам легально трудоустраиваться там, сообщает Zakon.kz.
Алибек Бакаев отметил, что в настоящее время, по официальным данным, в Южной Корее находятся 30 тыс. казахстанцев.
"Одна из причин такого большого количества нахождения граждан Казахстана в Корее – это безвизовый режим... Сейчас мы проводим работы по подключению к южнокорейской системе Employment Permit System (EPS), которая позволит нашим гражданам, которые хотят выехать в Южную Корею, в первую очередь на заработки, проходить предварительно в Казахстане необходимые подготовительные курсы, языковые курсы, изучать традиции Южной Кореи, законодательство, что поможет им в целом находиться в более безопасных условиях за границей", – говорит спикер.
По его словам, документ не подлежит ратификации.
"Это в большей степени технический документ, межведомственный. МИД, посольство вовлечены в процесс. Я надеюсь, что мы в ближайшее время с Южной Кореей придем к окончательному соглашению, меморандуму, и в самое ближайшее время наши граждане смогут воспользоваться", – заявил Бакаев.
27 ноября министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о ходе переговоров по предоставлению казахстанцам возможности легального трудоустройства в Южной Корее. Она тогда заявила, что ожидается принятие решения до конца 2024 года.
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