#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

216 км/ч при лимите 140: вопиющий случай на трассе вблизи Калкамана

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 12:10 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области заявили, что ежедневно на дорогах сотрудники пресекают случаи превышения скоростного режима. По их данным, каждый водитель должен осознавать важность соблюдения установленных ограничений скорости, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка бьют тревогу. В ведомстве приводят страшную статистику, только с начала 2025 года к ответственности привлечены 39 596 водителей, нарушивших скоростной режим.

Один лихач и вовсе превзошел все рамки дозволенного. Так, на автодороге республиканского значения Астана – Павлодар, вблизи поселка Калкаман, был остановлен Lexus, водитель которого двигался со скоростью 216 км/ч.

При том, что на данном участке максимальная разрешенная скорость составляет 140 км/ч.

"Нарушение было зафиксировано автоматическим программным комплексом "Зерек", в отношении водителя составлен протокол".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейские в очередной раз напоминают:

"Водитель, превышающий скорость, подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Ограничение скорости – это мера, направленная на сохранение жизни всех участников дорожного движения".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 12:10
Контроль средней скорости движения введен на трассах Казахстана: список

Ранее Министерство транспорта Казахстана обратилось с хорошей новостью к жителям страны. Согласно сообщению, ведомство намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Что должен знать педагог об отпуске в Казахстане: сроки, доплаты, совместительство
Общество
11:49, Сегодня
Что должен знать педагог об отпуске в Казахстане: сроки, доплаты, совместительство
Полномочия АФМ хотят усилить в Казахстане
Общество
11:45, Сегодня
Полномочия АФМ хотят усилить в Казахстане
Судмедэксперт рассказал, какие травмы были у дяди Шерзата Полата
Общество
11:25, Сегодня
Судмедэксперт рассказал, какие травмы были у дяди Шерзата Полата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: