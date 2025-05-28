216 км/ч при лимите 140: вопиющий случай на трассе вблизи Калкамана

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области заявили, что ежедневно на дорогах сотрудники пресекают случаи превышения скоростного режима. По их данным, каждый водитель должен осознавать важность соблюдения установленных ограничений скорости, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка бьют тревогу. В ведомстве приводят страшную статистику, только с начала 2025 года к ответственности привлечены 39 596 водителей, нарушивших скоростной режим.

Один лихач и вовсе превзошел все рамки дозволенного. Так, на автодороге республиканского значения Астана – Павлодар, вблизи поселка Калкаман, был остановлен Lexus, водитель которого двигался со скоростью 216 км/ч.

При том, что на данном участке максимальная разрешенная скорость составляет 140 км/ч.

"Нарушение было зафиксировано автоматическим программным комплексом "Зерек", в отношении водителя составлен протокол". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейские в очередной раз напоминают:

"Водитель, превышающий скорость, подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Ограничение скорости – это мера, направленная на сохранение жизни всех участников дорожного движения".

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