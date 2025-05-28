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Общество

Жара 38°С и ночные заморозки: синоптики предупредили, что ждет Казахстан в конце весны

Казахстан, погода, прогноз, конец мая, заморозки, жара, контрасты, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 12:38 Фото: pexels
Майская погода продолжает удивлять. Казахстан в ожидании резкого перепада температур. Об этом сказано в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 29, 30 и 31 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению, холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на восточную часть страны – в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов.

Впрочем, даже жители юго-востока республики почувствуют дыхание антициклона.

"Днем здесь ожидаются несвойственные для этого времени года 20-25 градусов тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Только, как уточнили, метеорологи, на запад страны будут оказывать свое влияние теплые воздушные массы из районов Ирана.

"Там сохранится погода без осадков. Ожидается повышение температуры воздуха до сильной жары 33-38 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 12:38
Когда в Алматы пойдет дождь

Ранее стало известно, что в Астане и 16 областях Казахстана на 28 мая синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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