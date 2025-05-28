Жара 38°С и ночные заморозки: синоптики предупредили, что ждет Казахстан в конце весны

Майская погода продолжает удивлять. Казахстан в ожидании резкого перепада температур. Об этом сказано в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 29, 30 и 31 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению, холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на восточную часть страны – в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов.

Впрочем, даже жители юго-востока республики почувствуют дыхание антициклона.

"Днем здесь ожидаются несвойственные для этого времени года 20-25 градусов тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Только, как уточнили, метеорологи, на запад страны будут оказывать свое влияние теплые воздушные массы из районов Ирана.

"Там сохранится погода без осадков. Ожидается повышение температуры воздуха до сильной жары 33-38 градусов". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Ранее стало известно, что в Астане и 16 областях Казахстана на 28 мая синоптики объявили штормовое предупреждение.